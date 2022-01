Porquerolles, une île en hiver

Cette semaine-là en revanche, les rares visiteurs découvrent une île où le temps semble s'arrêter, figé. Le port appartient désormais aux mouettes et aux goélands. Les randonneurs, comme ce couple venu de Grenoble, découvrent les plages, désertes. Le calme, c'est aussi ce qu'apprécie Sandrine, l'une des trois guides de Porquerolles. Sur son vélo électrique, elle nous fait découvrir son île, loin de l'agitation estivale. Première étape, le port Sainte-Agathe, un bastion construit par François I, d'où la vue est exceptionnelle Toujours à vélo, nous parcourons le sud de l'île. Plus difficile d'accès, cette côte sauvage aux falaises déchiquetées, est un refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Si le rythme de Porquerolles ralentit durant l'hiver, ce n'est pas le cas dans les vignes où Florent Audibert et son équipe taillent minutieusement chaque cep des 35 hectares de leur domaine. L'occasion d'apprécier différemment la nature qui les entoure. En hiver, les 250 habitants de l'île se retrouvent entre eux à midi. Ici, tout le monde se connaît, et tout le monde apprécie Christine, la factrice. Lui aussi a le privilège de vivre et de travailler à Porquerolles. Pierre est l'un des trois derniers marins-pêcheurs de l'île. Chaque soir, il navigue sur les eaux turquoise à la recherche de rougets et de loups. La journée s'achève, la dernière navette vient de partir. Marie-Joséphine, qui a posé ses valises ici il y a trente ans, rentre chez elles à travers les ruelles désertes. En hiver, Porquerolles retrouve son identité, son charme et sa tranquillité, jusqu'au printemps et l'arrivée des premiers touristes. TF1 | Reportage J.P. Féret - O. Cresta