Port de masque : Christophe Castaner tacle les maires et leurs arrêtés

Mardi dernier, le ministre de l'Intérieur avait invité les préfets et les maires à être ferme dans l'application du confinement. Certains maires ont donc rendu obligatoire le port du masque. Ce jeudi, le même Christophe Castaner a demandé l'annulation de tous ces arrêtés municipaux jusqu'à la fin du confinement. Que faut-il comprendre ?