Port du masque à l'extérieur : de plus en plus de villes l'imposent

De plus en plus de villes passent au masque obligatoire en extérieur. Il est difficile pour les habitants de s'y retrouver puisque les règles changent d'une rue à l'autre. Depuis ce lundi matin par exemple, le port du masque est obligatoire à Lille. Nos journalistes ont sillonné les rues de la ville et certains habitants n'étaient visiblement pas encore au courant. Et sur l'île de Ré, le masque en extérieur n'est imposé que dans quatre communes sur les dix que compte l'île. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.