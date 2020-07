Port du masque à l'extérieur : est-ce utile ?

C'est une mesure de bon sens sur des terrasses bondées ou lors des rassemblements. Porter un masque, c'est surtout pour protéger les autres. Que le coronavirus se transmette par voie aérienne ne fait guère de doute. Même l'Organisation mondiale de la Santé le reconnaît depuis quelques jours. Mais comment se propage le virus en extérieur ? À quoi sert le masque à l'air libre ? Et quels pays l'ont rendu obligatoire dehors ?