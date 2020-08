Port du masque au travail : ce qu'en pensent les salariés et les employeurs

Jusqu'ici, le port du masque n'était imposé que dans les espaces communs fermés dans les entreprises. Désormais, il sera systématiquement obligatoire partout, même quand la distanciation sociale est assurée. Aucun lieu n'échappe à ce nouveau règlement. Ce nouveau protocole a été dévoilé par le gouvernement. Nos journalistes nous donnent les détails des mesures prises, ainsi que les réactions des salariés et des employeurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.