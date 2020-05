Port du masque : comment les Français ont-ils accepté la contrainte au quotidien ?

Face à l'épidémie, le masque est devenu indispensable. Le gouvernement a annoncé ce mardi soir une commande de plus d'un milliard de ces accessoires. Il y a quelques mois, personne n'aurait imaginé que des millions de Français sortiraient dans les rues avec un masque sur le visage. Dans les transports, les commerces et parfois même seul en voiture, nous sortons masqués. Alors, comment avons-nous accepté cette contrainte ?