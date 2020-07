Port du masque dans la rue : de plus en plus de villes l’imposent, mais est-ce légal ?

Pour limiter la circulation du virus, le port du masque est obligatoire dans les espaces publics clos. Mais dans certaines villes, c'est le cas aussi en plein air. On l'a vu mardi au Grau-du-Roi. La liste s'est allongée depuis. Alors quelles sont les communes concernées ? Ont-elles le droit de vous l'imposer ? Quelles sont les limites d'une telle décision ? Quelles sont les alternatives prises par d'autres villes ?