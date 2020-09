Port du masque dans les entreprises : ce qui change à partir du 1er septembre

Port du masque dans les entreprises : ce qui change à partir du 1er septembre Le port du masque sera obligatoire sur les lieux de travail dans tout le pays. Les nouvelles règles s'appliquent en principe à partir du 1er septembre, mais, le gouvernement annonce un délai de bienveillance de plusieurs jours. Dans les lieux clos partagés et à l'extérieur en cas de regroupement, le port du masque sera obligatoire pour tous les salariés à compter du 1er septembre 2020. Cette règle s'appliquera différemment selon les départements. Il y aura aussi des dérogations selon les activités. Que dit précisément le protocole sanitaire imposé par le gouvernement ? Notre équipe vous aide à y voir plus clair. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.