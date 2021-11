Port du masque : difficile de s’y retrouver

En principe, depuis un décret du 7 août, tous les lieux qui exigent le pass sanitaire ne sont pas obligés d'imposer le masque. Mais dans les faits, le préfet, ainsi que chaque chef d'établissement, peut en décider autrement. Dans la plupart des cinémas par exemple, il reste exigé. Dans beaucoup de restaurants, une fois le pass validé, le masque est oublié. À la boulangerie, les Français n'auront pas le choix. Dans tous les commerces, le visage doit toujours être couvert. Des règles disparates à l'intérieur. Et à l'extérieur, la situation se complique. Près d'une trentaine de départements a réimposé le port du masque au grand air. Dans le Finistère par exemple, depuis une semaine, il est exigé dans les files d'attente autour des écoles, sur les marchés et même "dans un rayon de 50 m autour des gares aux heures d'arrivée et de départ". Le non-respect du port du masque peut toujours être sanctionné d'une amende de 135 euros. TF1 | Reportage M. Verron, P. Marcellin