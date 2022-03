Port du masque et pass sanitaire : les dernières exceptions

La fin du masque, pas complètement. Il est indispensable pour monter dans un bus car il reste obligatoire dans les transports en commun, les trains et les avions, dans les hôpitaux et les Ehpad. Dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les pharmacies, il vous sera certainement demandé de le porter. La responsable d'une officine a imprimé une affiche "Le port du masque reste obligatoire " ce matin. "Nous avons des patients qui rentrent, qui sont malades, qui ont le Covid, qui viennent au comptoir tous les jours. Nous avons aussi une patientèle fragile, des personnes âgées, des patients immunodéprimés ou qui ont des cancers", a expliqué Catherine Debelmas, pharmacienne. Le masque reste fortement recommandé à tous les professionnels de santé, aux personnes immunodéprimées, aux cas contacts et si vous avez eu le Covid pendant sept jours après votre isolement. Quant au pass sanitaire valide avec un test négatif, il sera toujours exigé à l'entrée des Ehpad, des établissements pour handicapés et dans les hôpitaux, sauf en cas d'urgence médicale. TF1 | Reportage C. Bayle, P. Verron