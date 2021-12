Port du masque, gestes barrières : les préfets serrent la vis

Un verre de vin chaud à consommer entre les allées du marché de Noël ou de quoi se restaurer, le masque retiré, un incontournable pour de nombreux visiteurs. Pourtant cela est rigoureusement interdit. Oubli ou négligence, mais surtout laisser-aller selon certains préfets du Grand Est. Même constat à Nancy où le port du masque a été rendu obligatoire. En pleine flambée épidémique, la menace plane sur les marchés de Noël, mais le mot fermeture n'est pas ouvertement prononcé. "Il n'est pas tabou. Nous les avons connues, tout le monde sait que ces mesures pourraient redevenir d'actualité si collectivement, nous n'arrivons pas à casser cette dynamique épidémique", déclare Arnaud Cochet, préfet de Meurthe-et-Moselle. À Strasbourg, des zones dédiées pour la restauration, avec pass sanitaire obligatoire ont été mises en place. Mais policiers et commerçants ont du mal à faire respecter les règles. "C'est répétitif, on invite constamment les gens à aller sur la zone de restauration pour manger, pour boire. On a l'impression de faire un petit peu la police", confie Abigaël Bodein. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier, G. Gruber