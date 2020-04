Port du masque grand public : les règles à partir du 11 mai

Le port du masque grand public se trouve parmi les nouvelles règles établies par Édouard Philippe. 38 millions devraient être disponibles la semaine du 11 mai. Pour tous les collégiens, il sera obligatoire. Ce sera aussi le cas pour le personnel encadrant dans toutes les classes. En revanche, pas de masques en maternelle, jugés trop dangereux pour les petits. Dans les transports, le port de cette protection sera bien exigé dans les trames, métros ou bus partout dans l'Hexagone. Mais c'est plus subtil dans les commerces, il ne sera pas imposé, mais recommandé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.