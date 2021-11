Port du masque : le détail des nouvelles règles

Nous n'avons plus le choix. À la bibliothèque, au cinéma ou au bar, il faut de nouveau porter le masque dans les lieux fermés. Le pass sanitaire ne suffit plus. Dans les restaurants, le masque redevient obligatoire pour se déplacer, pour les clients comme pour le personnel. Chez les serveurs, les avis divergent. Pourtant, dès le vendredi 26 novembre 2021, la règle est la même pour tout le monde en intérieur, les discothèques, les théâtres, les salles de sports et les cinémas. De nombreux établissements n'ont pas attendu le décret. Certains avaient décidé de garder le masque. En extérieur, le gouvernement recommande le port du masque lors des grands rassemblements de personnes, mais ce sont les préfets ou les autorités locales qui fixent les mesures. Au marché de Noël de Lille par exemple, le masque est de rigueur partout, alors qu'à Strasbourg il ne l'est que devant les stands de nourriture. C'est un effort supplémentaire pour éviter les mesures des précédentes vagues, telles que les fermetures d'établissements, les couvre-feux et les confinements, mais aussi pour que Noël reste tout aussi festif. T F1 | Reportage Y. Hovine, C. Biet, M. Truchot.