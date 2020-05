Port du masque : que dit le droit ?

Dans les transports en commun parisiens, le port du masque est de plus en plus répandu. Même les taxis sont favorables au masque obligatoire. Dans les magasins, la loi autorise le commerçant à ne pas vendre un article à quelqu'un qui menace sa santé ou celle de ses clients. Pour ce qui est des entreprises, le Code du travail est clair. Elles doivent assurer la sécurité et la santé de leurs salariés. Si elles l'estiment nécessaire, elles peuvent donc rendre le port du masque obligatoire. Qu'en est-il de l'espace public ?