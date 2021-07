Port du masque : qui peut l'enlever et qui doit le remettre avec l'extension du pass sanitaire ?

Au CGR Cinémas par exemple, il a été décidé de maintenir l'obligation du port du masque. David Scantamburlo, le directeur marketing nous explique que demander à tout le monde de retirer le masque dès demain leur semble un petit peu précipité. "On a besoin du temps de la réflexion. On considère effectivement que le maintien du port du masque peut, dans un premier temps, rassurer nos spectateurs" a-t-il ajouté par la suite. Même décision au Parc Astérix. Même à l'extérieur, le public doit rester masqué, dans les fils d'attente comme sur les manèges. Comme l'explique Sébastien Retailleau, directeur général adjoint, les attractions sont les endroits où on émet le plus d'émotions. Ainsi, il leur est important que les gens conservent le masque. Et la contrainte est comprise par les visiteurs. Pour le docteur Benjamin Davido, médecin infectiologue, la mesure est prématurée. Et pour cause, le pass sanitaire n'empêche pas les contaminations. D'ailleurs, le masque fait son retour en extérieur dans de plus en plus de départements. Depuis ce mardi matin, c'est le cas sur l'île de Ré, comme dans 44 communes de Charente-Maritime.