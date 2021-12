Portable dans la salle de bains : attention aux électrocutions

Elle était connue pour sa joie de vivre et son sourire rayonnant. Celestine avait tout juste 13 ans lorsqu'elle a perdu la vie électrocutée, alors qu'elle prenait son bain chez une amie. Elle utilisait son téléphone portable en chargeant sur le rebord de la baignoire. Dix jours après, ses parents sont toujours sous le choc. Transportée aux urgences, la jeune fille décède de ses blessures après sept jours de coma. Pour que le drame ne se reproduise plus, ils souhaitent aujourd'hui sensibiliser les autres parents au danger des appareils électriques. Dans le collège où était scolarisé Celestine, les élèves ont pratiquement tous un téléphone portable. Mais très peu étaient conscients du danger. Souvent confrontés aux accidents domestiques, les sapeurs-pompiers tentent de sensibiliser le grand public sur les risques à éviter. Des gestes simples pour éviter d'autres drames. Il faut savoir que chaque année dans l'Hexagone, 40 décès sont causés par électrocution. TF1 | Reportage C. Eckersley, G. Martin