Portable en vacances : comment faire raccrocher les enfants ?

Il n'y aura pas de portable à l'école et dans les collèges à partir de la rentrée. En effet, la loi interdisant les mobiles dans ces lieux a été adoptée ce lundi 30 juillet. En attendant, nous avons voulu savoir comment est gérée l'utilisation des smartphones par les enfants et les adolescents pendant les vacances. Alors, quelles sont les règles à respecter en famille ou dans les centres aérés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.