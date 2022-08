Portable volé : des parents en deuil lancent un appel

Sur une première photo, Marwa n'est pas encore malade et profite d'un été au parc. Cette photo fait partie de celles qui restent de leur fille de quatre ans, décédée il y a dix jours. Atteinte d'un cancer depuis l'âge de deux ans, elle était hospitalisée à Reims. Quelques jours avant son décès, sa mère, Stéphanie Ezziani prend un café en bas de l'établissement. Une pause de cinq minutes, pendant laquelle elle se fait voler son téléphone. Il contenait tous les souvenirs de la dernière année de leur fille. "Elle était en soin palliatif, du coup, on a essayé de la filmer tout au long de cette période" lance Mahmoud Ezziani, le père de Marwa. Perdre toutes les photos et les vidéos de leur fille, "C'est comme si j'avais perdu ma fille une deuxième fois" poursuit t-il. Désespérée, la mère de Marwa a lancé un appel à l'aide sur les réseaux. Un message relayé par plus de 15 000 personnes, où elle s'adresse directement au voleur. Avec un seul souhait : qu'il rende l'objet volé à l'hôpital. En ce jeudi 18 août, toujours aucune trace du téléphone. Les parents de Marwa gardent espoir de le retrouver pour pouvoir, comme ils le disent eux même, commencer à se reconstruire. TF1 | Reportage M. Alibert, E. Fourny, F. Fernandez