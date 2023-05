Porter plainte en visio, permis dématérialisé : comment ça marche ?

Votre vieux permis de conduire papier sera bientôt de l’histoire ancienne. Bientôt, vous pourrez le remplacer par une version numérique accessible depuis votre téléphone, sur une application sécurisée. Les permis les plus récents pourront aussi être numérisés. Lors d’un contrôle routier, vous aurez donc le choix, présenter soit votre permis physique, soit votre téléphone. Après la carte d’identité, c’est la deuxième pièce à être numérisée, les tests commenceront dès cette année 2023. Les forces de l’ordre se modernisent aussi, dans une gendarmerie en Magny-les-Hameaux, il est possible de porter plainte à distance, en visioconférence. Pour le moment, c’est une expérimentation, le dispositif doit être généralisé l’année prochaine. Pour prendre rendez-vous, il faudra se connecter sur un site internet dédié avant de sélectionner un type d’infraction, par exemple un vol, et l’horaire de votre choix. L'objectif est d'éviter les longues files d’attente et ne pas décourager certaines personnes de porter plainte. L' autre avantage de ces plaintes en ligne, les forces de l’ordre pourront passer plus de temps à enquêter ou à patrouiller dans les villes. TF1 | Reportage M. Rio, P. Ninine, P. Marcellin