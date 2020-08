Portrait croisé de salariés au chômage partiel

Ils étaient secrétaires d'entreprise, d'autres organisaient des festivals, d'autres encore travaillaient dans la restauration. Comme huit millions de Français, ils se sont retrouvés pendant de très longues semaines au chômage partiel à cause de l'épidémie de coronavirus. Que sont-ils devenus ? Ont-ils changé de métier ? Trois d'entre eux se sont confiés à nos journalistes.