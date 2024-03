Ports sous haute surveillance

Une ville dans la ville, plus de 5 000 bateaux et autant de convoitises. Sur des images de vidéosurveillance, de nombreuses intrusions, mais aussi des fêtards qui jouent avec les matériels, et même des conducteurs, qui forcent le passage dans les zones réservées. Ces incivilités, Alain Destrac, plaisancier du port de La Rochelle, en a été victime. Il y a quelques jours, il s'absente et à son retour, il tombe nez à nez avec un squatteur. Pourtant, c'est un port surveillé. Guy Delgrange, agent portuaire, patrouille seul toute la nuit. Plus de 70 hectares à parcourir, il est possible d'être partout à la fois. En 2023, il y a eu 1 000 interventions pour intrusion, vol ou dégradation, c'est 300 de plus que l'année précédente. La plupart des bateaux ne sont utilisés que quelques jours par an, il s'écoule donc parfois plusieurs mois entre les faits et leurs constatations. Cela complique le travail des enquêteurs. À Paris aussi, les plaisanciers ne dorment pas tranquille. Les quais sont faciles d'accès et les cambrioleurs l'ont bien compris. Des accès aux quais que les usagers du port aimeraient voir fermés la nuit, mais leur demande a été rejetée par la ville de Paris. TF1 | Reportage A. Creff, M. Kouho