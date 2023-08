Portugal : 7 000 hectares déjà partis en fumée

En plein après-midi, le ciel s'est brutalement obscurci. Le soleil disparaît derrière d'épais nuages de fumée noire. Dans le sud du Portugal, les incendies se rapprochent dangereusement des villages. À la moindre étincelle, la végétation s'enflamme, attisée par de puissantes bourrasques. Pour venir en aide aux pompiers débordés, les habitants utilisent eux-mêmes les lances. Mais c'est au centre du pays que les feux ont été les plus virulents. Les avions et hélicoptères bombardiers d'eau enchaînent les largages, depuis trois jours. Les fronts de l'incendie s'étendent sur plus de 60 kilomètres et déclenchent les sirènes de la ville de Castelo Branco. Elle compte 60 000 habitants. Au total, 7 000 hectares ont déjà brûlé. Par endroits, le feu s'est arrêté à la porte des maisons. Dans la région escarpée, les pompiers interviennent difficilement. Près de 2 000 pompiers luttent à travers le pays. Quatre foyers sont toujours en cours. Le risque d'incendie est encore très élevé à cause du vent et des températures dépassant les 40 degrés. Ces conditions météorologiques défavorables devraient perdurer encore plusieurs jours. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Bouchereau, E. Xavier