Portugal : champion de l'énergie verte

Renoncer aux énergies fossiles pour ralentir le réchauffement climatique n'est pas une tâche insurmontable. Il y a 40 ans, le Portugal a misé sur l'énergie renouvelable. Et de nos jours, 56% de l'électricité produite dans le pays provient de ses ressources naturelles. Ainsi, 27% de son courant émane de ses barrages hydroélectriques, et 22% de ses éoliennes. Les Portugais souhaitent atteindre les 100% d'ici 2040.