Portugal : la fin de la retraite dorée pour les expatriés français ?

On le sait peu, mais à l’heure de la retraite, près d'un million de Français partent à l'étranger. Parmi leurs destinations préférées, le Portugal. C'est le cas de Jean-François et Nathalie, originaires de Paris. Ce couple n'a jamais regretté leur choix de s'y installer pour la retraite. La vie était belle pour eux dans ce pays, mais elle devient un peu plus chère ces derniers temps. Avec une inflation qui a frôlé les 20% sur l'année écoulée, le Portugal fait partie des pays d'Europe les plus touchés par la hausse de prix. Mais le secteur où l'envolée des prix est la plus spectaculaire, c'est l'immobilier. Il y a dix ans, la maison que ce couple s'apprête à visiter valait un peu plus de 200.000 euros. Aujourd'hui, c'est trois fois plus, soit 650.000. Pourtant, Olivier Xhrouet, agent immobilier spécialisé dans la clientèle française, sait qu'il n'aura aucun mal à vendre ce bien. La demande ne faiblit pas. Il n'y a encore pas si longtemps, le Portugal déroulait le tapis rouge aux retraités français souhaitant s'y installer. Ils bénéficiaient d'une exonération totale d'impôts pendant dix ans, mais ce cadeau fiscal a été révisé en 2021, comme l'explique Xavier, récemment installé à Lisbonne. Le taux d'imposition dans ce pays est plus important que celui appliqué en France où la plupart des retraités sont imposés de 12 à 20%. Le Portugal reste l'une des destinations préférées des Français, pour y passer leurs vieux jours. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévêque, E. Rivoire