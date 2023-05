Portugal : la vallée de l'ardoise

Caché dans les montagnes du centre du Portugal, il ressemble vu du ciel à ces hameaux miniatures faits entièrement d'ardoise. Ce qui a valu à cet endroit le surnom de "Village crèche". Une cinquantaine d'habitants y vivent comme Candida Lopes. Le village a été édifié au XVIe siècle et resté coupé du reste du monde jusqu'aux années 60. "Il n'y avait aucune route qui arrivait jusqu'à Piodao, pas de voitures. La seule peinture qui était vendue par le marchand du village était bleue. C'est pour ça que tout est peint de cette couleur", indique Candida. Et la tradition est toujours respectée. Toutes les portes et volets doivent être peints en bleu et les maisons rénovées en pierre locale pour préserver le charme originel du village. À quelques kilomètres du hameau, les reliefs regorgent de pierre de schiste. Ce matériau est d'une résistance exceptionnelle. Un toit d'ardoises peut durer plus d'un siècle. Dans ce monde de pierres grises, un bâtiment se démarque pourtant et interpelle. L'église du village est totalement immaculée. À l'intérieur, il n'existe pas de grandes fresques bibliques. L'éloge de la simplicité se poursuit jusqu'à la voûte. En un battement d'ailes, le soleil disparaît derrière les sommets. Bientôt, les lumières de la nuit font briller la pierre de mille feux et transforment le village d'ardoise en un filon d'or fondant la montagne. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévêque