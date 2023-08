Portugal : les plages cachées de l'Algarve

Si vous demandez à un Portugais un synonyme de paradis, il est possible qu'il vous réponde "Algarve". Cette côte a de quoi éblouir avec ses arches qui enjambent les flots et ses dents de calcaire qui émergent de l'Atlantique. Le décor s'apprécie surtout depuis l'océan. Nous avons donc embarqué avec l'espoir d'apercevoir d'autres merveilles, les dauphins. Nous avons vu un groupe d'une dizaine d'individus particulièrement joueurs. L'émerveillement est quasiment garanti pour les touristes. L'Algarve est l'une des régions d'Europe où ces mammifères marins sont les plus nombreux. Mais ce qui attire les visiteurs du monde entier, c'est aussi la grotte de Benagil. Un puits de lumière et une plage juste en dessous, on l'appelle là-bas "la cathédrale". C'est le résultat du mouvement des plaques tectoniques. Et l'érosion a fait le reste pour modeler et percer une voûte de 30 mètres de hauteur. Le seul problème, c'est qu'en été, l'endroit est assailli par les touristes. Mais il existe, à portée de rame, des plages secrètes seulement connues des locaux comme Victor. Nous longeons la côte durant quinze minutes et débarquons sur la "plage du capitaine". Elle est ainsi nommée, car elle ne s'offre, dit-on, qu'aux meilleurs navigateurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévêque, E. Rivoire