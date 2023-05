Pose de faux cils : des pratiques parfois risquées

La pose de faux cils peut avoir des conséquences assez indésirables, alors que cela ne devait être qu'une coquetterie. Il y a quelques mois, Tamara prend contact avec une esthéticienne sur les réseaux sociaux. Le rendez-vous est fixé et elle lui demande 60 euros, mais tout ne se passe pas comme prévu. "Les faux cils ont été mal positionnés sur mes vrais cils et ça a fait une infection. Je ne pouvais plus ouvrir mon œil", explique-t-elle. Résultat, un orgelet que la jeune femme gardera plus de quinze jours. Il ne lui reste que quelques photos de cet épisode et beaucoup de regrets. Elle n'est pas la seule. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes femmes témoignent des ravages causés par une mauvaise pose de faux cils. Dans son cabinet, Dr Catherine Albou-Ganem, chirurgienne ophtalmologiste, s'alarme. Elle voit passer de plus en plus de paupières abîmées. Il y a aussi celles qui prennent le risque de le faire elles-mêmes. L'institut "L'Atelier du Sourcil" en reçoit fréquemment. Ici, tout est fait pour limiter les risques. Les professionnels sont formés pendant une semaine à l'extension des cils. TF1 | Reportage J. Maviert, G. Vuitton, D. De Araujo