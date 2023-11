Pose de la charpente : Notre-Dame retrouve sa forêt

La nuit, elle semble ne pas vouloir dormir. Et quand "Paris s'éveille", une rumeur, désormais familière, s'élève dans le ciel de Paris. C'est le chantier qui redémarre, avec un objectif ce matin, "envoyer du bois", comme on dit dans le jargon des charpentiers. Les fermes, ces pièces triangulaires de treize mètres de côté, reviennent. Ce sont trois tonnes, en suspension au bout d'une élingue, qui cherchent leur place, au millimètre, sur les murs de la nef de Notre-Dame. Après huit mois en atelier, certains charpentiers prolongent là-bas une histoire d'amour. L'Américain, Hank Silver, qui avait tout laissé aux États-Unis pour participer, prolonge, lui aussi, le plaisir. La nef reprend forme. Et pour Loïc Desmonts et son père, Rémi, qui sont à l'origine, avec leur savoir-faire, du projet de reconstruction à l'identique, c'est un aboutissement. Ils ont relevé un défi et réalisé un exploit avec les ateliers Perrault : équarrir à la hache, tailler à la doloire et à l'herminette 1 200 arbres, avec les mêmes techniques que les bâtisseurs du Moyen Âge. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, D. Salmon