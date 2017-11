La position de Nicolas Hulot au gouvernement de plus en plus fragilisée

La position du ministre de la Transition écologique et solidaire est de plus en plus fragile au sein du gouvernement. Déjà accusé d'avoir renoncé à certains de ses engagements, Nicolas Hulot a reporté ce mardi l'objectif de passer à 50% la part de nucléaire dans la production d'électricité. Depuis sa nomination, il a pourtant acté la fin du diesel en 2040, l'interdiction d'un pesticide tueur d'abeilles et la fin de l'exploitation des hydrocarbures.