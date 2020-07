Possible extension du congé paternité : qu’en pensent les jeunes ou futurs papas ?

Actuellement limités à onze jours, plus trois de congé de naissance, les congés paternité pourraient bientôt passer à trente jours. L'Etat souhaiterait également les rendre obligatoires. L'idée étant d'inciter les futurs papas à s'absenter de leur entreprise sans s'inquiéter pour leurs emplois. Le projet de loi encore à l'étude envisage de verser des indemnités aux salariés qui ne pourraient pas prendre l'intégralité de leurs congés. Comment réagissent les papas à ces éventualités ?