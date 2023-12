Pot de miel : de nouvelles règles d'étiquetage

Nous avons eu beau chercher, y goûter, il n'y a aucun moyen de savoir d'où vient le pot miel, si ce n'est une inscription ressemblant à des noms de pays. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés voir un spécialiste. Alexandre Valgrès est apiculteur. "C'est un pot de miel assemblé, majoritairement provenant d'Ukraine, Argentine, Roumanie, Espagne et Hongrie", nous indique-t-il. Il y a pas moins de cinq pays différents dans ce pot et aucune autre information. Jusqu'à présent, la loi n'imposait pas aux miels importés d'afficher leur composition sur l'étiquette. Notre spécialiste est convaincu que cela peut causer beaucoup de tromperie pour le consommateur. "Ça peut être un mélange de miel, parfois avec des ajouts de matières sucrées. C'est souvent l'ajout de sirop de sucre, à base souvent de sirop de riz venu des pays d'Asie", explique Alexandre. La pratique est illégale. Pourtant, selon une récente étude, près d'un pot de miel sur deux importés en Europe est frelaté. Pour éviter ce genre d'arnaque d'ici peu, tous les pots devront clairement indiquer l'origine du miel, s'il a subi une transformation et le pourcentage exact de tous les miels qui le composent en cas de mélange. TF1 | Reportage C. Diwo, X. Boucher, G. Thorel