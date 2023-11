Potager d'intérieur : des plantes aromatiques toute l'année

Virgile, quatre ans, a déjà tout compris au fonctionnement du potager d'intérieur. Dans une boîte poussent des tomates et d'autres variétés de plantes. Cultiver des plantes aromatiques et quelques légumes dans son appartement parisien, c’est ce qui a amené la famille de Martin Boulet, utilisateur de potager d'intérieur, à investir dans ce modèle haut de gamme, très perfectionné. Un appareil conçu par une start-up française “Urban Cuisine” qui a développé des petites mottes, dans lesquelles on trouve les graines et tout ce qu’il faut pour la croissance des plantes. Il suffit alors de placer la motte dans son compartiment et d’arroser. Les leds remplacent le soleil, les plantes poussent toutes seules et au bout de quelques semaines, on peut récolter jusqu'à trois kilogrammes de fruits et de légumes par mois. Les potagers d'intérieur ont investi les rayons des jardineries. Le principe est toujours le même : des leds dont la consommation électrique ne coûte que six à sept euros par an et des lingots, contenant des graines. On trouve désormais ces appareils à tous les prix, de 70 à 200 euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J.P. Feret, J.Y. Chamblay