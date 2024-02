Pots catalytiques : un réseau de trafiquants démantelé

Cela ressemble à du vieux métal rouillé, mais pour certains délinquants, c'est un butin qui vaut de l'or. Ces derniers jours, la gendarmerie une équipe de ressortissants géorgiens, soupçonnés d'avoir arraché 29 pots catalytiques sous des voitures en seulement quelques jours. D'après les enquêteurs, ces pros de la disqueuse savaient parfaitement quelles voitures cibler. Le phénomène n'est pas nouveau mais il prend de l'ampleur. D'après les forces de l'ordre, un peu plus de 8 000 pots catalytiques ont été volés en 2023 dans l'Hexagone. Certains voyous en sont tellement friands qu'ils n'hésitent plus à les arracher en plein jour. Les délinquants chevronnés utilisent de simples outils, puis repartent tranquillement avec leur butin. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Brenier, L. Gorgibus