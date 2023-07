Pots catalytiques : vols en série

Sidérés, les employés d'un dépôt de bus découvrent leurs engins avec les capots ouverts, sur un parking pourtant surveillé. Seize bus et cinq cars se sont fait voler leurs pots catalytiques. Comme ici à Sainte-Geneviève-des-Bois, ce type de vol n'est pas une première. Il y a un mois à Mitry-Mory, 27 bus étaient vandalisés en une nuit et 28 à Salon-de-Provence en février dernier. À Vélizy-Villacoublay, un garagiste a l'habitude de remplacer cette pièce, souvent volée, sur des voitures. Elle contient des matériaux rares : du palladium, du platine et surtout du rhodium, qui est deux fois plus cher que l'or. Pour le remplacer, l'automobiliste doit débourser entre 300 et 1 000 euros. Quant aux malfaiteurs, ils agissent parfois en plein jour. À la manœuvre, ce sont souvent des groupes criminels organisés. La plupart du temps, les pots sont collectés en série, puis très vite envoyés à l'étranger. Plus il y a de métal, plus cela attise la convoitise des voleurs. TF1 | Reportage E. Lefebvre, V. Topenot, J.F. Drouillet