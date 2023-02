Pots de yaourts : comment les recycler ?

On en consomme en France 15 milliards par an, et donc forcément, on en jette autant. 500 pots de yaourts sont mis à la poubelle chaque seconde. Les trois quarts de ces récipients sont fabriqués en polystyrène. Et aujourd'hui, ce plastique-là ne se recycle pas. "Le pot de yaourt, quand on le met dans la poubelle jaune, globalement il va en centre de tri. Il est collecté, il est trié. Mais il faut bien être conscient que ce n'est pas parce qu'on l'a mis dans la poubelle jaune qu'il va être recyclé. Malheureusement, la plupart du temps, il finira en incinération ou en enfouissement", explique Henri Bourgeois-Costa, porte-parole de la fondation Tara Océan. En incinération, le pot de yaourt "relargue des sous-produits particulièrement dangereux" pour l'environnement et la santé. Présent à l'état de microparticule dans nos organismes, le polystyrène est responsable d'inflammation et classé "probable cancérogène" par l'OMS. C'est pour cela que de plus en plus de pays l'ont interdit : le Royaume-Uni, le Portugal ou encore l'Espagne. TF1 | Reportage J. Corbillon, L. Cloix, C. Arrigoni