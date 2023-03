Poubelles : le bras de fer

Des commerçants contraints de s'improviser en éboueur. Ils sont pharmaciens, restaurateurs, ou encore bouchers. Et aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Ils ont loué un camion-benne, qu'ils chargent eux-mêmes pour dégager le trottoir. Après dix jours de grève, sept mille tonnes de déchets attendent toujours d'être ramassées. Depuis mardi, le bras de fer entre l’État et la ville de Paris s'est amplifié. Dans une mise en demeure, le préfet de police exige la réquisition des éboueurs. Il invoque un risque de prolifération des rats, et des risques d'incendies. En une nuit, une dizaine de feux de poubelles ont eu lieu. Mais pour la maire de Paris, les réquisitions, c'est hors de question ! Si cette mise en demeure reste sans réponse, la préfecture de police pourra à la place de la mairie, obliger elle-même certains éboueurs à reprendre le travail. Mais à une condition : "il faudrait que l'interruption du service.... porte une atteinte importante à la salubrité" Et ça, c'est l'agence régionale de santé qui le décide. Pour le moment, ce n'est pas le cas. TF1 | Reportage G. Bertrand, M. Ramaugé, B. Rey