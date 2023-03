Poubelles : les grévistes réquisitionnés

Les poubelles vont-elles enfin être ramassées ? Alors que des milliers de tonnes de déchets s'amoncellent sur les trottoirs ce jeudi matin, le préfet de police annonce son intention de réquisitionner les éboueurs en grève. Les Parisiens attendent impatiemment une issue à la crise. Selon la préfecture, il y a urgence pour limiter les risques sanitaires et d'incendie. Dans la journée, la mairie lui a remis une liste de plus de 4 000 agents. Ceux qui refuseront de se remettre à la tâche risquent six mois de prison et 10 000 euros d'amendes. L'annonce est prise avec un certain fatalisme par les grévistes. Une fois les éboueurs réquisitionnés, le retour à la normale prendra du temps. Il faudra ramasser 9 000 tonnes de déchets, puis les évacuer. Or, en Île-de-France, trois centres d'incinération sur quatre sont toujours bloqués. Ce jeudi matin, les gendarmes sont intervenus pour ouvrir les grilles d'un centre de collecte. Ce n'est pas une réquisition, ils agissent à la demande de la société privée qui gère le site. Les camions peuvent à nouveau sortir. Le bras de fer n'est donc pas terminé. En début de semaine, les éboueurs ont reconduit la grève jusqu'à lundi prochain. TF1 | Reportage B. Guénais, M. Rio, P. Rousset