Poubelles non ramassées : une ristourne sur la taxe ménagère ?

Elles font le bonheur des goélands, mais la colère des habitants. Au Havre, les ordures ne sont plus ramassées depuis trois semaines. Un chocolatier paie plusieurs centaines d'euros de taxe chaque année à sa commune pour l'enlèvement de ses déchets. Aujourd'hui, il ne cache pas sa lassitude. Même amertume pour une autre commerçante, elle connaît bien le montant de sa taxe. Elle demande un remboursement. "Ça me parait logique, on ne fait pas le travail, on n'est pas rémunéré, donc si on ne fait pas le travail, on ne paie pas", lance-t-elle. À Paris aussi, les ordures s'accumulent. Un maire d'un arrondissement très touché par la grève n'en démord pas. Il demande à Anne Hidalgo un geste pour les Parisiens. Sollicitée, la mairie de Paris n'a pas répondu à nos questions. Nous sommes donc allés chercher un expert. Selon lui, le remboursement de la taxe d'ordure ménagère ne va pas de soi. Dans la capitale, il reste encore 5 800 tonnes de déchets ce mercredi soir. Pour retrouver des rues propres, il faudra au moins compter une semaine. TF1 | Reportage M. Rio, G. Thorel, A. Santos