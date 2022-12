Pour dimanche : vous avez déjà tout prévu

Ces amateurs de football ont le regard rivé sur dimanche, pour la finale de la Coupe du monde de la France contre l'Argentine. Le programme est forcément bien arrêté : "Dimanche entre amis avec un long apéro. C'est immanquable", "à la maison, on sera en famille, je pense", "à 15h30 au bar pour les supporter". Pour cette finale qui aura lieu le premier dimanche des vacances de Noël, ces professionnels de la restauration ont choisi d'être en famille : "Rien de prévu, tout à fait à fond pour les Bleus", "des trompettes et des maquillages, bien sûr. On sera une vingtaine". Les plus assidus ne laisseront rien au hasard : " On vérifie que la télé fonctionne bien, et puis on va faire quelques courses et rester au chaud. À 15 h, tous devant la télé". Au marché ce matin, le bleu-blanc-rouge avait toute sa place. Même les moins passionnées par le ballon rond se sont pris au jeu. Mathieu, un passionné de sport, a déjà tout prévu : toujours la même place sur son canapé et l'envie de vivre ce grand moment entouré de ses amis. Il est tout simplement impatient. A Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), tous les bars qui retransmettront le match devrait être comme hier soir, complets pour vivre ce grand rendez vous. TF1 | Reportage G. Frixon