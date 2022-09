Pour économiser, ils louent une pièce de leur maison

Depuis deux mois, Lucie Pointereau ouvre la porte de son appartement à des inconnus. Elle vit dans une partie. L’autre, elle la loue sur Internet pour 53 euros la nuit. Dans cette grande maison, Lucie n’utilise pas son rez-de-chaussée. Elle l’a aménagé pour la location. De plus en plus de propriétaires font comme elle et viennent concurrencer les hôtels traditionnels. C’est ce qu’a constaté Bertrand Burdet, directeur adjoint de France-Airbnb, une plateforme de location. Depuis juillet, son nombre d’inscrits a augmenté de 30%. À Chevannes, un petit village près de Rennes, Axel Riehl est ouvrier et il a pris l’habitude de séjourner chez Séverine Rosaire pour ses chantiers. Une nuit ici lui coûte 28 euros. Séverine est en reconversion professionnelle. Ce complément de revenu lui offre un peu de sérénité financière. La chambre, c’est celle de sa fille qui n’y vit qu’une semaine sur deux. La location lui rapporte 85 euros par mois. TF1 | Reportage L. Jeanson, M. Monnier, S. Guerche