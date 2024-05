Pour la première fois à l'image : la panthère noire d'Afrique

C’est son territoire, de haut plateau sauvage, au centre du Kenya, où règne encore le monde animal. Où un photographe anglais, il y a cinq ans, a capturé quelques clichés d’un léopard noir qui ont fait la une de la presse mondiale, comme preuve de l’ existence d’une telle panthère en Afrique. Alors notre équipe y est allée, accompagnée du seul guide de safari français, à savoir où elle vit. Un pari un peu fou, filmer l’un des animaux les plus rares au monde. Ils ont reçu un appel. Elle vient d'être vue. À l'arrière de la voiture, ils sont prêts, incrédules. Et là, face à cette panthère, le monde s’arrête. Ils étaient plusieurs dans le véhicule, à verser une petite larme. Nous avons beaucoup de chance , car selon Valentin, il y a une dizaine de léopard noir identifié au Kenya, et peut être quelques-uns en Afrique du Sud, mais aucune photo pour le confirmer. Celui-là, à l’image, est une femme de quatre ans, qui s’est habituée à son succès et à la présence des véhicules sur place, jamais plus de trois à la fois. Et c'est justement l’heure de la chasse, les diks-diks sont aux aguets, et les pintades sonnent l’alerte. Cela ne suffira pas, la nuit est son royaume, c’est l’heure où elle devient invisible. TF1 | Reportage S. Pinatel, B. Hacala