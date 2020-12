Pour les Français vivant en Grande-Bretagne, pas simple de venir passer les fêtes en France

La gare internationale de Londres n'a jamais été aussi calme un jour de vacances de Noël. Aucun train ne peut en partir. Les Pays-Bas, puis la Belgique et la France ont fermé leurs liaisons aux passagers arrivant d'Angleterre. Une mauvaise surprise pour un homme en déplacement professionnel à Londres. "Je comptais rentrer chez moi en fait. Et voilà, je suis obligé de prendre une autre chambre d'hôtel encore. Et ça, ça n'était pas dans mon budget", a-t-il déclaré. Depuis hier, plusieurs pays dont la France ont suspendu le trafic aérien en provenance d'Angleterre pour tenter d'enrayer la progression d'une nouvelle mutation du coronavirus. Pour les 300 000 Français qui habitent à Londres, le parcours de combattant commence pour espérer rentrer avant les fêtes. "Je suis arrivé à la gare à 8h hier soir et le tunnel était fermé. On est bloqué ici pour l'instant", nous a-t-on expliqué. Il est impossible de prendre le train. Les transports ferroviaires affichent complets jusqu'aux fêtes. Certains préfèreront l'avion, mais les prix s'envolent : plus de 500 euros pour un aller simple. Il reste toutefois une dernière solution, le ferry. Mais il faut disposer de sa propre voiture. Les piétons seuls ne sont pas acceptés pour la traversée.