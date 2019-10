Pour lutter contre la sécheresse, les producteurs de champignons ont inventé des systèmes ingénieux

C'est la pleine saison des champignons, pourtant le cèpe et la truffe sont difficiles à trouver cette année 2019, à cause de la sécheresse. Pour éviter la catastrophe, des producteurs ont donc irrigué leurs forêts. Un moyen de cultiver les champignons directement dans leur milieu naturel et cela pourrait être une parade pour faire face au réchauffement climatique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.