Pour ou contre les seins nus à la plage ?

Sur les bords de piscine ou à la plage, il y a de moins en moins de femmes qui pratiquent le sein nu. Les jeunes générations sont réticentes, alors que dans les années 70, cette pratique était un marqueur d'émancipation et de liberté. Alors, pour ou contre les seins nus ? Pour mieux comprendre les arguments qui s'opposent sur ce sujet, nous avons demandé leur avis de deux experts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.