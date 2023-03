Pour protéger les dauphins, la pêche limitée

C'est une hécatombe sur les plages de la façade atlantique. Depuis le début du mois de mars, plus de 500 cadavres de dauphins y ont été recensés. Une grande majorité de ces cétacés meurent accidentellement, pris dans des filets de pêche. Pour sauver l'espèce dans le golfe de Gascogne, certaines zones de pêche seront interdites d'ici six mois. Au port de Saint-Jean-de-Luz, tous les pêcheurs parlent de ces interdictions. Pour eux, les nouvelles règles doivent prendre en compte la taille des bateaux. Plus au nord, sur le bassin d'Arcachon, Olivier teste des solutions pour éviter les captures accidentelles, dont un système d'ultrason placé sur les filets. "On en mettait un à chaque bout du filet. Et puis certains, s'il y avait des longues portées, on en mettait au milieu. Ça fait quinze ans que j'ai des observateurs à bord et ça fait trois ans que j'ai des répulsifs à cétacés", fait savoir le marin-pêcheur. Depuis quelques années, les dauphins se rapprochent de plus en plus de côtes. Selon lui, interdire certaines zones de pêche ne changera rien à la situation. "Il y a dix ans de ça, le dauphin n'était pas aussi proche de la côte. On n'en attrapait pas parce qu'il n'y en avait pas ici", explique-t-il. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, V. David