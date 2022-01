Pour recruter, les boulangeries se réinventent

Gérer les appels des clients tout en préparant les baguettes, sans oublier de les vendre, Aurélie est une patronne bien occupée. Et le rythme va encore s'accélérer ces prochains jours. Trois salariés viennent de démissionner. Elle doit redoubler d'efforts en attendant de trouver un leurs remplaçants. Recruter, Aurélie en a l'habitude. Chaque année, un tiers de ses salariés quittent l'établissement. Ceux épuisés par les réveils aux aurores et les étudiants nombreux ici. C'est le cas de Valentine en master aux beaux-arts. Elle quitte la boulangerie cette semaine. Les boulangeries ont donc besoin de bras. De plus en plus de bras, car certaines recherchent désormais des cuistots. Dans cet établissement du Nord, la star, ce n'est pas la baguette, mais le burger. La partie traiteur représente 40% du chiffre d'affaires. Des plats incontournables qui viennent s'ajouter à la boulangerie, à la pâtisserie. Et plus de produits, c'est forcément plus de salariés. Le succès est tel que ce gérant ouvrira bientôt une deuxième boulangerie, avec là encore, cinquante postes à pourvoir. TF1 | Reportage J. Cressens - M. Gatineau