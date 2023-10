Pour transporter la fusée Ariane : la voile au service de l'espace

D’ici peu le bateau “Canopée”, traversera l'Atlantique en direction de la Guyane. C’est un cargo à voile, une première mondiale conçue dans un but très précis : transporter les pièces de la prochaine fusée Ariane. Avance ce long voyage, l'escale est faite à Bordeaux où disant le, le bateau intrigue. C'est un exploit technologique et pour avancer, le cargo s'appuie avant tout sur ses huit voiles gigantesques, 37 mètres de haut et près de 3 000 mètres carrés de superficie. Jean-Michel Berud, armateur du navire cargo “Canopée”, nous explique que les voiles permettent de propulser le navire en complément de sa motorisation classique et donc de réduire de 30% la consommation de carburant. C’est le fruit de cinq ans de recherches et de développements, car ce n'est pas le seul défi auquel les armateurs ont dû faire face. La marchandise à transporter n'est pas commune, ce sont des pièces de fusée. Chacune coûte plusieurs millions d'euros, autant le dire que pendant la traversée, l'erreur n'est pas permise. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Moncelle, F. Maillard