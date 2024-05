Pourboire par carte bancaire : la fin du service compris ?

Vous avez, peut-être l'habitude de laisser quelques petites pièces au moment de régler votre addition. Désormais, il vous est même suggéré d'arrondir la note directement sur le terminal de paiement. Dans cet endroit, à l'image, l'appareil vous propose un don de cinq, dix ou 20% en plus du prix de votre repas. "Ce n'est pas mal, mais je préfère donner des espèces et les mettre dans une petite boîte que la carte bleue", confie une cliente. Dans un autre établissement, la même option est proposée mais en euros. Et depuis, les pourboires ont plus que triplé. Cette proposition de pourboire est parfois mal vécue par les clients. Mais cette pression du don est bien comprise par Charles-Antoine Donati, gérant du restaurant "Le Ruisseau". Cette pratique de pourboire incitatif fait pourtant débat dans l'Hexagone. Car depuis 1987, une prime pour le service est comprise dans la fiche de paie. Le pourboire est donc un bonus pour les salariés. En revanche, les étrangers qui vont arriver en masse pour les JO peuvent s'y méprendre. Chez eux, le prix du service s'ajoute à la facture finale. Aujourd'hui, chez nous, pour ces pourboires en carte bancaire, les serveurs ne sont pas imposés. Le gouvernement s'est engagé jusqu'à la fin de l'année. TF1 | Reportage E. Coussemacq, C. Casanova, F. Le Goic