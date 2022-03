Pourparlers entre Russes et Ukrainiens : "Une façon de temporiser", décrypte Pierre Servent

Pour Pierre Servent, consultant défense TF1-LCI, on ne peut faire confiance à Vladimir Poutine. Notre consultant s'explique : "quand on prend toutes ses déclarations de ces dernières années, il a dit tout et son contraire. Et surtout, il a une tactique héritée de l'empire soviétique qui consiste en permanence à accuser les autres de ses propres turpitudes et de ses propres crimes. On peut le décliner de différentes façons". En outre, Pierre Servent estime aussi que "le fait d'avoir proposé ces rencontres, c'est moins pour trouver une solution diplomatique dans la mesure où les positions sont irréconciliables et que pour l'instant, Poutine n'a pas les gains militaires qu'il veut sur le terrain". Notre consultant défense pense plutôt que "c'est une façon de temporiser pour qu'à Kiev la population ait le temps de partir". Il y voit une "tactique pour essayer d'acheter du temps" pour que les civils puissent sortir de Kiev. Ensuite, le président russe reprendra la main. Pierre Servent craint que ces pourparlers ne soient qu'une sorte de "cinéma ou de théâtre un peu inutile".