Pourquoi a-t-il autant plu cet hiver ?

Un mois de mars, la tête sous l'eau et des records historiques de pluviométrie qui s'enchainent. À Cannes (Alpes-Maritimes), à Nîmes (Gard) ou à Nevers (Nièvre), le mois dernier, il a plu entre trois et cinq fois plus par rapport à un mois de mars dit "normal". Comment l'expliquer ? Deux phénomènes se cumulent. D'abord, il y a le réchauffement de l'océan Atlantique. Quand la température augmente d'un degré, le taux d'humidité contenue dans l'atmosphère augmente de 7%. Et en ce moment, cette humidité se déverse tout particulièrement sur l'Hexagone, comme l'explique Evelyne Dhéliat, experte et cheffe du service météo - TF1. Cela entraine des précipitations abondantes et avec, par moments, des épisodes violents à l'origine d'inondations ces derniers mois. Une pluie est considérée comme extrême s'il tombe plus de 50L d'eau par m² en une journée. Ces épisodes intenses vont-ils se multiplier à l'avenir ? Oui, selon les études sur le climat. Après une courte accalmie ce week-end, la pluie devrait être de retour, surtout sur la partie nord du pays dès la semaine prochaine. TF1 | Reportage P. Corrieu, M. Derre